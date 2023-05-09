В Челябинске задержали женщину за избиение мужа сковородкой

Нарушительницу доставили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске семейная ссора закончилась вызовом силовиков. На шум из квартиры в доме №76 по улице Молодогвардейцев пожаловались в правоохранительные органы соседи.

На место приехали сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что на 38-летнего мужчину напала со сковородкой его жена. Глава семейства получил несколько ударов по рукам.

— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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