Возле железнодорожного вокзала в Челябинске случился пожар

Фото: vk.com/achnov

Челябинцы вечером 9 мая увидели черный дым, поднимавшийся из-за здания центрального железнодорожного вокзала. По сообщениям очевидцев, дым был хорошо заметен не только из Ленинского района, но и из центра города.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, с самим вокзалом происшествие не связано. Пожар произошел около шиномонтажной мастерской. Она находится возле автодороги Меридиан. Объяснить удалось и интенсивный черный цвет дыма.

— Горят резиновые покрышки, — сообщили в МЧС.

Тушить покрышки выслали сразу три автоцистерны. Люди не пострадали, угрозы ближайшим объектам не возникло.

Напомним, 9 мая пожар произошел также в челябинском Саду Победы.

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