В Челябинской области ущерб от трехдневного лесного пожара оценили в 27 млн рублей

Лес горел в Каслинском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области лесной пожар охватил более тысячи гектаров леса. Его тушили три дня. Причиненный природе ущерб предварительно оценили в 27 млн рублей.

Как рассказали в региональном ГУ лесами, пламя вспыхнуло днем 6 мая в полукилометре от села Малое Канзафарово в Каслинском районе. Загорелся сперва не лес, а трава на территории сельхозугодий. Сильный ветер раздувал пламя. Оно быстро перешло на ближайший лесок и соседние поля.

Потушить пожар пытались совместными усилиями сотрудники лесничеств, службы пожаротушения, МЧС.

— 7 мая на пожаре уже работала группировка в составе 55 человек, 5 тракторов, 10 пожарных автомобилей, — рассказали в ГУ лесами. Несмотря на то, что к тушению привлекали все новых людей и технику, справиться с пожаром не удавлюсь. Остановить распространение огня смоли лишь поздним вечером 8 мая.

Теперь определяют точную сумму ущерба и надеются отыскать виновника пожара: все материалы о происшествии решили передать следствию.

Напомним, жителей Ленинского района Челябинска встревожил черный дым за вокзалом. Оказалось, что вспыхнули покрышки в автомастерской.

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