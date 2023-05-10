Челябинская область вошла в тройку лидеров среди уральских регионов по выданным ипотечным кредитам

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Челябинская область попала в тройку лидеров УрФО по выданным ипотечным кредитам. По данным рейтинга Контрольно-счетной палаты за первый квартал текущего года в Челябинской области выдано более чем 26 млрд рублей в виде кредитов на приобретение жилья.

Обошли регион по этому показателю Свердловская область – с почти 41 миллиард рублей и ХМАО – где сумма жилищного кредитования за 3 месяца составила чуть больше 27 миллиардов рублей. Позади Челябинской области в рейтинге оказались Тюменская область, ЯНАО и Курганская область.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что улучшение жилищных условий и жилищное строительство – ключевые вопросы для регионов, а меры господдержки ипотечного кредитования позволяют жилищному рынку развиваться даже в непростые годы.

Глава региона предложил на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры обеспечить льготную ипотеку на вторичном рынке жилья. Алексей Текслер отметил, что две трети сделок сейчас совершается на вторичном рынке, где ипотечная ставка высока – 11-12% и больше, что замедляет продажи.

— Льготная ипотека на вторичном рынке сделает жилье более доступным для многих граждан, более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынком, — резюмировал руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.