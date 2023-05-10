Летом увеличат количество авиарейсов из Челябинска в Казань

До Казани станет проще добраться на самолете
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из Челябинска с 1 июня чаще станут летать самолеты в Казань.
Сейчас отправиться по воздуху в Татарстан можно два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. А летом добавится еще и рейс по четвергам.
Как сообщили в аэропорту Челябинска, все полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Маршрут обслуживают самолеты Superjet.
В каждый из дней время вылета будет разным. По понедельникам самолеты из Челябинска отправляют в 9:05, по пятницам в 14:10. А по четвергам челябинцы смогут улететь в Татарстан в 5:05.
Из Казани в Челябинск можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам, в 6:15 по местному времени.
Напомним, летом планируют также открыть авиарейсы между Челябинском и Египтом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru