Летом увеличат количество авиарейсов из Челябинска в Казань

До Казани станет проще добраться на самолете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Челябинска с 1 июня чаще станут летать самолеты в Казань.

Сейчас отправиться по воздуху в Татарстан можно два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. А летом добавится еще и рейс по четвергам.

Как сообщили в аэропорту Челябинска, все полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Маршрут обслуживают самолеты Superjet.

В каждый из дней время вылета будет разным. По понедельникам самолеты из Челябинска отправляют в 9:05, по пятницам в 14:10. А по четвергам челябинцы смогут улететь в Татарстан в 5:05.

Из Казани в Челябинск можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам, в 6:15 по местному времени.

Напомним, летом планируют также открыть авиарейсы между Челябинском и Египтом.

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