В Челябинске сотрудники ФСБ задержали блогера, которого подозревают в призывах к терроризму

Блогеру готовятся предъявить обвинение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске после опубликованного в интернете видеообращения задержали блогера. Следователи считают, что высказывания мужчины побуждали зрителей совершать акты терроризма.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Мужчине грозит штраф до миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до 7 лет.
— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управления ФСБ и ГУ МВД, — уточнили в пресс-службе областного СУ Следственного комитета. — В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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