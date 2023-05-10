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НовостиОбщество10 мая 2023 10:53

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали блогера, которого подозревают в призывах к терроризму

Мужчине грозит уголовное дело за высказывания в интернете
Анастасия ТРОФИМОВА
Блогеру готовятся предъявить обвинение

Блогеру готовятся предъявить обвинение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске после опубликованного в интернете видеообращения задержали блогера. Следователи считают, что высказывания мужчины побуждали зрителей совершать акты терроризма.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Мужчине грозит штраф до миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до 7 лет.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управления ФСБ и ГУ МВД, — уточнили в пресс-службе областного СУ Следственного комитета. — В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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