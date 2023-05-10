В Челябинской области более 400 детей-инвалидов получили сертификаты на оздоровление и реабилитацию

Сертификатом можно можно оплатить различные виды терапии, процедуры и занятия со специалистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области продолжается выдача сертификатов на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов. С начала 2023 года документы на получение меры поддержки подали 640 семей. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— 425 сертификатов уже выдано, часть заявлений находится на рассмотрении. Некоторые родители выбирают не сертификат, а компенсацию расходов на аналогичные услуги. По 12 сертификатам уже проведена оплата, — поделилась цифрами в своем телеграм-канале Ирина Гехт.

Ранее на уровне региона действовала компенсация за оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов в размере 28 тысяч рублей. Однако правительство области увеличило сумму до 100 тысяч рублей. При этом теперь вместо денежных средств родители смогут получить сертификат, которым можно оплатить различные виды терапии, процедуры и занятия со специалистами.

— Мы анализируем обратную связь от родителей и организаций, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — отмечает Ирина Гехт. — Введенная система сертификатов на реабилитацию и оздоровление маленьких пациентов подтверждает свою эффективность. Уважаемые южноуральцы, если в ваших семьях есть дети с ОВЗ, расскажите родителям об этом.

Обращаться с заявлением на получение сертификата или компенсации следует в управление соцзащиты по месту жительства. Проживающие в Коркинском районе должны подавать заявление в региональный Минсоц. Также был создан чат-бот в телеграме, который поможет разобраться в предоставляемой мере поддержки.

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