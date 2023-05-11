В Челябинской области будут штрафовать до 5 тысяч рублей за неправильный выгул собак

Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области теперь начнут штрафовать за неправильный выгул животных. Нарушителям придется платить от 1 до 5 тысяч рублей.

Депутаты законодательного собрания в четверг, 11 мая, приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Для владельцев животных установили административную ответственность за неправильное содержание и выгуливание своих питомцев.

— Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушений наделяются органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии, — сообщили в Законодательном собрании региона.

Исключение по размеру штрафа будет только за жестокое обращение с домашними животными, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного Уголовными кодексом РФ. В таком случае нарушителю предстоит заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Штрафы в размере от 1 до 5 тысяч предусматриваются:

- За загрязнение домашними животными мест общего пользования многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности.

-За выгул собак на территориях общего пользования без поводка, выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, без поводка и намордника на указанных территориях.

- За выгул домашних животных в отсутствие осуществления контроля со стороны их владельцев или иных осуществляющих надзор за домашними животными лиц (самовыгул).

- За выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

- За выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения.

- За содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. (Напомним, что у этих животных есть владелец, это не безнадзорное животное).

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