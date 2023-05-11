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НовостиОбщество11 мая 2023 15:46

В Челябинске выбрали подрядчика, который отремонтирует километровый участок Свердловского проспекта

Рассказываем, сколько фирме заплатят за работы
Ян Стоев
Ян Стоев
Работы нужно выполнить до 11 августа

Работы нужно выполнить до 11 августа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания «СтройКонтинент» займется ремонтом дороги на Свердловском проспекте в Челябинске. Мэрия города заплатит ей за работы 49 млн рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит отремонтировать километровый участок от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. В ходе работ ему предстоит срезать и заменить верхний слой асфальта, уложить новые бортовые камни. Дополнительно требуется заасфальтировать тротуары вдоль дороги, а потом восстановить газон. Все работы предстоит завершить до 20 августа 2023 года.

Начальная цена контракта на ремонт Свердловского проспекта составляла 79 млн рублей. В ходе торгов стоимость снизили на 30 млн рублей.

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