В Челябинске выбрали подрядчика, который отремонтирует километровый участок Свердловского проспекта

Работы нужно выполнить до 11 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания «СтройКонтинент» займется ремонтом дороги на Свердловском проспекте в Челябинске. Мэрия города заплатит ей за работы 49 млн рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит отремонтировать километровый участок от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. В ходе работ ему предстоит срезать и заменить верхний слой асфальта, уложить новые бортовые камни. Дополнительно требуется заасфальтировать тротуары вдоль дороги, а потом восстановить газон. Все работы предстоит завершить до 20 августа 2023 года.

Начальная цена контракта на ремонт Свердловского проспекта составляла 79 млн рублей. В ходе торгов стоимость снизили на 30 млн рублей.

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