Ребенок пострадал при лобовом столкновении машин в Челябинской области

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

В Челябинской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие. ДТП случилось днем 11 мая на дороге Аргаяш – Новая Соболева.

Как рассказали в районном ОМВД, 40-летний водитель LADA Granta слишком разогнался на дороге и выехал на встречную полосу. Там LADA врезалась в ВАЗ-2115, которым управлял 20-летний мужчина.

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

— Оба водителя, а также пассажиры, среди которых один ребенок получили телесные повреждения и были госпитализированы, — рассказали в полиции.

Ранее в Челябинской области эвакуировали 39 человек из горящего общежития.

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