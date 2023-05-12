В колонию строгого режима отправили челябинца, у которого нашли 1,7 кг мефедрона

Наркотики продавали через тайники-закладки
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинске вынесли приговор мужчине, который участвовал в торговле наркотиками через интернет.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, горожанина задержали осенью прошлого года с 1,7 килограмма мефедрона на руках.
Во время обыска дома у челябинца нашли и другие синтетические наркотики.
Теперь Сосновский райсуд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Челябинца приговорили к 7 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.
Ранее в Челябинске поймали 16-летнего подростка, участвовавшего в мошеннической схеме.
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