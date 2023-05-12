В Челябинске с 23 мая отключат горячую воду в тысяче домов

горячей воды не будет две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 23 мая начнется первый этап массовых опрессовок. Горячая вода пропадет в 1176 жилых домах, 75 детских садах, 23 больницах и поликлиниках.

Отключение продлится до 6 июня. Теоретически, если рабочие поторопятся, вернуть горячую воду могут и раньше. Но если во время проверки найдут требующие длительного ремонта аварии, то без горячей воды челябинцам придется сидеть дольше двух недель.

Во время первого этапа опрессовок отключения устроят во всех семи районах Челябинска, хотя в Центральном и Тракторозаводском районах без горячего водоснабжения останутся лишь немногие дома.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть по ссылкам:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район

Второй этап опрессовок в Челябинске планируют провести с 13 по 27 июня. Всего этапов будет шесть, и последний из них закончится 23 августа.

Напомним, с 15 мая горячую воду перестанут подавать в дома, подключенные к небольшим котельным.

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