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НовостиОбщество12 мая 2023 7:41

Челябинцы до конца мая смогут бесплатно провериться на ВИЧ, сифилис и другие инфекции

Пациентов приглашают на анализы до 31 мая
Елена КОЛЧИНА
пройти бесплатную диагностику можно до 31 мая

пройти бесплатную диагностику можно до 31 мая

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям Челябинска предложили бесплатно провериться на целый ряд инфекций, передающихся половым путем. Тест можно сделать на наличие ВИЧ, гепатита, сифилиса, трихомониаза, кандидоза, бактериального вагиноза и гонореи.

На диагностику горожан до 31 мая зовут в областной кожно-венерологический диспансер. Исследованиями (а при необходимости лечением) там занимаются специалисты с 30-летним стажем.

Записаться на прием можно по телефону 8(900)201-06-29.

— Назначить нужные исследования и трактовать их результаты может только врач-дерматовенеролог, — уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

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