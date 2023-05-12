В Челябинской области молодой водитель насмерть сбил женщину

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области иномарка насмерть сбила женщину. ДТП случилось поздним вечером 11 мая в поселке Увельском.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 39-летняя женщина шла через улицу по зебре (светофора на участке нет), кода ее сбил Nissan Almera. За рулем был 21-летний мужчина.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и умерла на месте аварии.

В полиции после ДТП начали проверку. Выяснилось, что стаж водителя — три года, за это время мужчину единожды ловили на нарушении правил движения.

— Только за десять дней мая текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, — добавили в УГИБДД. — Один человек погиб и 18 получили травмы

Напомним, в Аргаяшском районе при столкновении машин пострадали мать с ребенком и трое молодых людей.

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