До смерти забила сковородкой: женщину отправили в СИЗО за убийство сожителя

Женщину отправили в СИЗО на 2 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяная ссора двух сожителей закончилась убийством и судом. Ночью с 8 на 9 мая в одной из квартир Тракторозаводского района Челябинска было шумно. Пара сначала выпивала, а потом начала ссориться.

У пьяной женщины сдали нервы и она схватилась за кухонную утварь. Разъяренная 33-летняя челябинка била сожителя по голове и телу тяжелой чугунной сковородой. Удары были настолько сильными, что мужчина скончался.

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил ее в СИЗО на два месяца, до 11 июля.

– Женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства и регистрации в Челябинске. Находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, – обосновала такое решение суда старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ту же ночь еще одна челябинка напала со сковородкой на своего мужа. Но успела отходить его только по рукам. К счастью, мужчина остался жить, хоть и получил травмы.

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