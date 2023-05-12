В Челябинске на два дня изменят маршруты трамваев

Изменения коснутся двух маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске изменят маршруты трамваев №18 и №22. Это сделают в ближайшие выходные из-за ремонта путей.

Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», в Ленинском районе будут соединять старые рельсы с только что отремонтированными. Заодно понадобится разобрать стрелочный перевод реверсивного движения около остановки «ЧТПЗ (площадь Якова Осадчего)». Чтобы выполнить все эти работы, запретят проезд трамваев от кольца на улице Харлова до кольца на улице Чистопольской.

Ограничения продлятся с 22:00 пятницы 12 мая до 6:00 понедельника 15 мая.

В субботу и воскресенье трамвай №18 будет ездить от ЧМК через улицу Горького до улицы Харлова.

— С 15 мая будет возобновлено движение трамваев по маршруту №18 до улицы Чистопольской, — уточнили в транспортном ОГКУ.

Трамвай №22 13 и 14 мая поедет по временному маршруту «улица Чичерина — улица Кирова — улица Карла Маркса — улица Харлова».

Напомним, в выходные закроют также троллейбусное движение на двух челябинских проспектах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.