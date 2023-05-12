В Челябинской области LADA перевернулась после столкновения с грузовиком, водитель погиб

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в ДТП погиб житель Татарстана. Авария произошла ночью 12 мая в Саткинском районе. На трассе М-5 столкнулись LADA Largus и грузовик Hino.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, легковой машиной управлял 66-летний житель Набережных Челнов. Он выехал на встречную полосу и врезался там в грузовую машину.

LADA опрокинулась, ее водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

В полиции сейчас выясняют причину аварии.

Напомним, несколькими часами раньше иномарка в Челябинской области насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

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