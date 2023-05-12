Мечеть деревни Аязгулова передали духовному управлению мусульман Челябинской области

Фото: администрация Аргаяшского района

Мечеть деревни Аязгулова в Челябинской области длительное время считалась по закону бесхозной. После обращения местных жителей администрация Аргаяшского района обратилась в суд, чтобы объект передали в муниципальную собственность для его дальнейшего обслуживания. В итоге здание отдали на баланс чиновникам.

В пятницу, 12 мая, в деревне Аязгулова состоялось собрание жителей, в ходе которого глава Аргаяшского района Игорь Ишимов передал документы и ключи от мечети муфтию Челябинской и Курганской областей Рината Раеву.

— Администрации района передала здание мечети на основании соглашения о социальном партнерстве с Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области по соответствующему документально оформленному решению, — отметил глава муниципалитета Игорь Ишимов.

Присутствовавшие на собрании жители деревни также избрали учредителей махалли мечети и членов контрольно-ревизионной комиссии.

Фото: администрация Аргаяшского района

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru