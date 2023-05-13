В Челябинской области раскрыли ОПГ, которая продавала героин через закладки

У банды нашли героин в закладках. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело девяти членов организованной преступной группы, которая распространяла героин через закладки. Они травили людей в разных городах региона, продавая наркотик через интернет. В банде были распределены роли организатора, куратора, менеджера по кадрам, курьера, кладовщика и закладчиков.

– Крупные партии наркотика развозились в тайники в различные города Челябинской области, откуда их забирали так называемые кладовщики и в свою очередь таким же бесконтактным способом передавали расфасованный наркотик мелким уже мелким закладчикам, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции сообщают, что преступники использовали сложную систему конспирации. У них обнаружены и приобщены к делу банковские карты, сим-карты, весы, упаковки закладок и 2,3 кг героина.

Личности организатора и куратора устанавливаются, остальные участники банды находятся под стражей и уже дали признательные показания. Отвечать перед законом они будут по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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