В Челябинске иномарка после столкновения отлетела в остановку и наехала на пешеходов

Фото: Андрей Дубровин

В Челябинске на перекрестке возле Птичьего рынка столкнулись «Фольксваген» и «Вольво». От удара шведское авто полетело в сторону остановки, где в это время стояли люди. На кадрах аварии видно, как машина налетела на двух женщин.

- Челябинска выясняет обстоятельства дорожно- транспортного происшествия произошедшего 13.05.2023 года в 10 часов 10 минут в городе Челябинске, вблизи дома 22/7 по улице Марченко, – сообщили в ГИБДД Челябинска.

Фото: Андрей Дубровин

В аварии пострадал 31-летний водитель Volkswagen, 39-летний водитель Volvo и стоявшие на остановке женщины 43 и 48 лет. Всех забрала скорая.

Ранее в Челябинске Mercedes на скорости влетел в подземный переход на Теплотехе. В машине находились трое парней. Всех их забрали в больницу.

Фото: Андрей Дубровин

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