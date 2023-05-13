Компания–разработчик робота FEDOR из Челябинской области попала в санкционный список Зеленского

Южноуральский робот ранее побывал в космосе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Научно-производственное объединение «Андроидная техника» из Магнитогорска Челябинской области попала под санкции Владимира Зеленского. Перечень компаний был опубликован на сайте президента Украины.
«Андроидная техника» известна как разработчик российского робота FEDOR. В 2019 году на ракете «Союз-2.1а» он совершил полет в космос. Компания создает и другие робототехнические системы и комплексы.
Ранее Зеленский внес в санкционный список спортсменов из Челябинской области – стронгмена Михаила Кокляева и биатлонистку Светлану Ишмуратову. В ответ челябинский пивовар Илья Ройтенберг ввел в отношении бывшего КВНщика свои санкции – запретил ему покупать участки в Колупаевке и пить напитки «Лаборатории пива».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru