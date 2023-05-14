Дети одобрили: на площади Революции начали устанавливать скейтпарк

Юные самокатчики уже рассекают по площадке. Фото: скриншот с камеры Интерсвязь.

На площади Революции начали строить скейтпарк. Первые горки установили в воскресенье, 14 мая.

Несмотря на плохую погоду, горки уже облюбовали дети и подростки. Они рассекают по ним на самокатах.

Напомним, в прошлом году монтировать скейтпарк на площади Революции тоже начали после майских праздников – 12 апреля. Это не единственная площадка для скейтеров в центре города. В прошлом году появилась в сквере рядом с ДС «Юность».

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