С дождей и гроз начнется новая неделя в Челябинской области

Будет пасмурно и дождливо. Фото: Егор ИВЛЕВ

Погода и не думает начинать радовать южноуральцев. В понедельник, 15 мая, в Челябинске потеплеет до +21 градусов. Но днем будет облачно, местами кратковременные дожди и грозы. А порывистый ветер только усугубит непогоду.

В области ветер будет не таким сильным. Днем потеплеет до +17, +19 градусов. Иногда из-за туч будет выглядывать солнышко. Но чаще будет дождливо, возможны грозы.

Синоптики давно предупреждали, что май не порадует южноуральцев солнышком и теплой погодой.

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