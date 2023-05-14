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НовостиПроисшествия14 мая 2023 14:17

В Снежинске четырехлетняя девочка уехала из магазина на самокате и пропала

Ребенка ищут уже 9 часов
Дарья МАРКОВА
Девочка уехала на самокате

Девочка уехала на самокате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Снежинск Челябинской области пропала четырехлетняя девочка. Ребенок ушел от магазина на улице Пищерова в 10.30 в воскресенье, 14 мая.

Девочка одета в розовые курточку и шапочку. С собой был зеленый самокат.

Жители города выходят на поиски, в чате поиска уже более 200 людей. Но найти девочку пока не удалось.

20:09 обновлено

Девочка найдена. Информация обновляется.

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