В Снежинске четырехлетняя девочка уехала из магазина на самокате и пропала

Девочка уехала на самокате
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Снежинск Челябинской области пропала четырехлетняя девочка. Ребенок ушел от магазина на улице Пищерова в 10.30 в воскресенье, 14 мая.
Девочка одета в розовые курточку и шапочку. С собой был зеленый самокат.
Жители города выходят на поиски, в чате поиска уже более 200 людей. Но найти девочку пока не удалось.
20:09 обновлено
Девочка найдена. Информация обновляется.
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