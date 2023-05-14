Был ли мальчик? Полиция проверит информацию о возможном похищении подростка в Челябинске

Информацию о пропавшем подростке проверяет полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях появилась информация, что в Челябинске похитили 15-летнего парня. Якобы двое мужчин похитили подростка и требуют за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.

– Парня удерживают в лесу, за Александр Шмакова, просим всех неравнодушных помочь в поиске. Ищем уже с 15:00, – говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Парковый Челябинск».

История, как и прикрепленное фото, довольно-таки странное. КП-Челябинск обратилась за комментарием в полицию города Челябинска.

– Проверяем информацию. По завершении мероприятий будет принято законное решение. Сведения также будут доведены до широкой общественности. Ситуация находится на контроле у руководства полиции, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Также в ведомстве попросили доверять официальным источникам.

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