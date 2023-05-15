В Челябинске на двух оживленных перекрестках 15 мая отключили светофоры

Светофоры погасли на весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром в понедельник 15 мая перестали работать два светофора. Автоматически регулировать движение прекратили на перекрестке проспекта Ленина с улицей Васенко и на Университетской Набережной в районе поворота на Мелькомбинат.

Как сообщили в мэрии города, оба светофора выключили на время технических работ с 8:00 до 18:00.

Напомним, с 15 мая в Челябинске ограничили движение по проспекту Победы.

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