В Челябинской области редкая птица погибла из-за беспечных рыбаков

Чомга Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Тосьминском водохранилище погибла единственная чомга. Птица, поселившаяся весной на водоеме, запуталась в выброшенной рыбаками леске. Об этом сообщили в нацпарке «Таганай», на территории которого находится водохранилище.

— Мусор давно стал серьезной угрозой для животных, — прокомментировали в пресс-службе нацпарка. — Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что очень часто воспринимают отходы как еду. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки – все это несёт смерть обитателям Таганая.

Фото: нацпарк "Таганай"

Чомга или большая поганка — это водная птица. По размеру она немного меньше утки. Отличительный признак чомги — пушистый воротничок из перьев. Эти перья птицы распускают во время брачных танцев.

Напомним, на прошлой неделе потушили крупный пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Сгорела тысяча гектаров леса. Наиболее вероятными виновниками пожара считают туристов, которые сплавляются по реке Юрюзань.

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