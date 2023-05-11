В нацпарке «Зигальга» потушили крупный пожар, бушевавший несколько дней

Фото: нацпарк "Зигальга"

Вечером 10 мая удалось окончательно потушить пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Выгорело 1024 гектаров леса.

Трава и деревья вспыхнули 4 мая. Наиболее вероятной причиной считают неосторожность туристов. Посещать «Зигальгу» запрещено из-за особого противопожарного режима. Но путешественников, которые сплавляются по реке Юрюзань, запрет формально не касается.

— Берег реки, где было зафиксировано возгорание, традиционно используется туристическими группами для стоянок, — рассказали в пресс-службе «Зигальги».

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Уже к утру 5 мая горело 100 гектаров. Справиться с пожаром в труднопроходимой горной местности пытались несколько дней, на подмогу прибыли специалисты Авиалесоохраны из Перми.

Площадь пожара оценили по спутниковым снимкам до и после. Фото: нацпарк "Зигальга"

Прекратить распространение пламени удалось только к вечеру 8 мая. На следующее утро с помощью беспилотника нашли два тлеющих очага. Их затушили, а потом следили, чтобы огонь не вспыхнул вновь от какой-нибудь тлеющей головни.

Об окончательной ликвидации пожара в региональном ГУ МЧС объявили 10 мая.

—Территорию не оставят без надзора и присмотра. Следить за обстановкой будут дежурные патрули, — пообещали в нацпарке.

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