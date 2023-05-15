В Миассе жителей СНТ эвакуировали из-за утечки аммиака

Спасатели, место происшествия и старые баллоны. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области женщина пострадала из-за утечки аммиака. Инцидент произошел днем 14 мая в СНТ «Строитель-2» в окрестностях Миасса.

Дачница мирно работала на своем участке, когда увидела облако белого газа, поднявшееся над забором. Женщина успела сделать несколько вдохов и ощутила неприятный запах. А через несколько секунд ее настиг приступ удушья. Горожанка срочно позвонила в полицию.

Вскоре в садовое товарищество примчались машины экстренных служб. Пострадавшую увезли в больницу, у женщины диагностировали отравление. Садоводов с соседних участков эвакуировали.

Спасатели в защитных костюмах пошли устранять утечку газа, как выяснилось — аммиака. Один из дачников решил разобрать на своем участке старые газовые баллоны. Не все они были пустыми.

— Утечка опасного вещества из поврежденного баллона оперативно ликвидирована, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Решается вопрос о вывозе и утилизации всех баллонов.

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