Челябинская область оказалась на 14 месте в России по социально-экономическому положению

В прошлом году Челябинская область набрала 62 балла, а теперь только 59 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область попала в топ-15 российских регионов по уровню социально-экономического положения. Рейтинг был опубликован «РИА Новости».

Составители перечня учитывали данные о количестве изготовленных в регионах товаров, об уровне безработицы и ожидаемой продолжительности жизни, о соотношении доходов жителей к стоимости товаров и услуг, а также прочие показатели. Статистику брали по итогам 2022 года. Все цифры переводили в баллы.

Лучший результат — 89,7 балла — оказался у Москвы. Худший — всего 12,3 балла — у Еврейской автономной области.

Челябинска область набрала 59,9 балла и оказалась в списке на 14-м месте. Для сравнения, соседняя Тюменская область заняла 11-ю строчку в рейтинге, Свердловская область на седьмом месте, а Ханты-Мансийский автономный округ на четвертом.

Такой же рейтинг составляли и в 2022 году. За прошедший год Челябинская область опустилась в перечне на одну строчку, с 13-го места на 14-е.

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