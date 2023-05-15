В Челябинске сиротам с начала года передали 70 квартир

новое жилье получили сироты и семьи их аварийных домов Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети-сироты в Челябинске с начала 2023 года получили ключи от 70 квартир. Об этом на совещании в администрации города сообщила замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она также рассказала, что с начала года из ветхих домов расселили 22 семьи.

— В работе находятся документы по переселению шести семей. 23 участка были бесплатно предоставлены многодетным семьям, — перечислила Надежда Рыльская. — 11 многоквартирных расселенных аварийных домов в стадии сноса, так же как одно нежилое здание.

Ранее в мэрии Челябинска объявили о планах по сносу 13 зданий.

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