Жительница Магнитогорска тайно сняла с покойника дорогую цепочку, чтобы сдать в ломбард

Женщина успела не только сдать цепочку в ломбард, но и потратить деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске женщина обокрала умершего мужчину.

Пропажу золотой цепочки за 50 тыс. рублей заметила сестра покойного. После кончины 42-летнео мужчины дом наводнили многочисленные родственники и знакомые. Как удалось выяснить полицейским, одна из пришедших с визитом женщин улучила момент, кода рядом с телом умершего никого не будет. Она быстро сняла цепочку, а вскоре сдала ее в ломбард и потратила вырученные деньги.

Женщину задержали. Как рассказала в региональном ГУ МВД, ей 44 года. Постоянной работы у похитительницы нет, зато есть судимость. Теперь горожанку ждет новый суд — за кражу. До его начала с женщины взяли подписку о невыезде.

В ломбарде полицейским удалось отыскать и украденную цепочку. Ее изъяли, а после следственных действий обещают вернуть сестре покойного владельца.

Ранее в Челябинской области задержали женщину, убившую сожителя сковородой.

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