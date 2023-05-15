Жительница Магнитогорска тайно сняла с покойника дорогую цепочку, чтобы сдать в ломбард

Женщина успела не только сдать цепочку в ломбард, но и потратить деньги
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Магнитогорске женщина обокрала умершего мужчину.
Пропажу золотой цепочки за 50 тыс. рублей заметила сестра покойного. После кончины 42-летнео мужчины дом наводнили многочисленные родственники и знакомые. Как удалось выяснить полицейским, одна из пришедших с визитом женщин улучила момент, кода рядом с телом умершего никого не будет. Она быстро сняла цепочку, а вскоре сдала ее в ломбард и потратила вырученные деньги.
Женщину задержали. Как рассказала в региональном ГУ МВД, ей 44 года. Постоянной работы у похитительницы нет, зато есть судимость. Теперь горожанку ждет новый суд — за кражу. До его начала с женщины взяли подписку о невыезде.
В ломбарде полицейским удалось отыскать и украденную цепочку. Ее изъяли, а после следственных действий обещают вернуть сестре покойного владельца.
Ранее в Челябинской области задержали женщину, убившую сожителя сковородой.
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