Челябинец ограбил женщину, которая не захотела с ним знакомиться

Грабителя поймали рядом с комиссионным магазином
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Челябинска пристал на улице к женщине, а когда та не пожелала общаться, отобрал телефон.
Мужчина подошел к 42-летней горожанке вечером на улице Болейко и заявил, что хочет познакомиться. Женщина ответила отказом. Тогда грабитель толкнул ее и отобрал телефон, а затем сбежал.
Пострадавшая обратилась в полицию. Грабителя вскоре задержали около комиссионного магазина на проспекте Победы. Мужчина нес туда украденный телефон.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, — рассказали в УМВД Челябинска.
Агрессивного челябинца отправили в изолятор временного содержания. Телефон у него изъяли и обещают вернуть хозяйке.
Ранее в Магнитогорске задержали женщину, которая обокрала покойника.
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