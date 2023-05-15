Челябинской области подросток разбился насмерть, врезавшись на мопеде в дом

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Аше 17-летний юноша врезался на мопеде в дом и погиб. Авария произошла в половине шестого утра 15 мая.

Подросток, у которого не было водительских прав, ехал на мопеде Alpha YQ50 без шлема. Он не справился с управлением и скатился с дороги. Мопед остановился, лишь столкнувшись с углом жилого дома.

— В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Ранее в Челябинске машина заехала в подземный переход возле Теплотехнического института.

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