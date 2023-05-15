В челябинском микрорайоне Чурилово собираются построить новые многоэтажки

Землю отдают в аренду на семь лет, на ней разрешено строить жилые дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В челябинском микрорайоне Чурилово может появиться новый жилой комплекс. Мэрия города объявила аукцион на право аренды земельного участка, предназначенного для строительства.
Речь идет о территории на улице Самохина в Яблочном районе, рядом с улицей Конструктора Духова. Площадь участка — почти 11,5 тыс. квадратных метров. Построить на нем разрешено жилые дома высотой не менее 9 этажей.
Срок аренды — 88 месяцев, то есть более семи лет. Предполагаемая арендная плата составит 7,1 млн рублей в год (сумма может измениться в ходе торгов).
— В ходе визуального осмотра установлено, что земельный участок огражден железобетонным ограждением, на участке большое количество навалов грунта. Доступ на участок имеется, — говорится в объявлении, опубликованном челябинским комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями.
Арендатора земли планируют выбрать 8 июня.
Напомним, в Челябинске на продажу выставили три недостроя, в том числе гостиницу напротив ТРК «Фокус».
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