В Челябинске мэрия пустит с молотка недостроенные торговый комплекс, отель и спортивный центр

Площадка, на которой хотели построить гостиницу. Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска продаст три недостроя, которые через суд изъяла у бывших владельцев. Как сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, аукционы проведут на этой неделе.

— Первый объект — на Северном луче для строительства торгового комплекса, второй по проспекту Победы для строительства гостиничного комплекса, а третий расположен на улице Бейвеля на Краснопольской площадке, он предназначен для строительства спортивно оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой, — уточнила Надежда Рыльская.

Магазин на улице Северный луч успели возвести только на 6% от проекта. Его продают за 432 тыс. рублей.

За едва начатые спорткомплекс и офисное здание на улице Бейвеля запрашивают 55,8 млн рублей.

За 40,5 млн рублей продают участок у проспекта Победы, напротив ТРК «Фокус». На нем при должной фантазии можно угадать контуры отельного комплекса, который компания «Росстрой» собиралась открыть к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, но не возвела до сих пор.

Деньги от продажи недостроев передадут их бывшим владельцам, мэрия вычтет только сумму, ушедшую на организацию торгов.

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