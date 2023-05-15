В Челябинской области после заморозков потеплеет до +24 градусов

16 мая метеорологи ждут возвращения летней погоды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области прогнозируют потепление. Уже во вторник 16 мая температура воздуха поднимется до +19, +24 градусов
Правда, ночь перед этим будет прохладной — всего +2, +7 гарусов. А в низинных и горных районах в ночь с 15 на 16 мая возможны даже заморозки до -3.
17 и 18 мая, по расчетам метеорологов, ночных заморозков не будет, а в дневное время стоит ждать от +17 до +22 градусов. К четвергу на Южном Урале могут возобновиться дожди, но не сильные.
Напомним, в минэкологии надеются, что к середине недели развеется серая дымка над Челябинском.
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