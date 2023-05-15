Прокурор попросил 9 лет колонии для женщины, которая угробила двоих пассажиров в ДТП

Женщина получила права за несколько месяцев до аварии. Фото: Управление пресс-служба ГИБДД Челябинской области

В суде Катав-Ивановска Челябинской области состоялись прения сторон по уголовному делу из-за жесткого ДТП. Прошлым летом пьяная 38-летняя женщина села за руль иномарки. Вместе с двумя пассажирами она улетела в кювет и перевернулась. Мужчины погибли.

– Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, – сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также женщину на два года лишат права управлять любым транспортным средством.

Исковые требования потерпевших просят удовлетворить в полном объеме. А это 2,8 млн рублей. Со своим последним словом женщина выступит 26 мая.

Напомним, страшное ДТП произошло 6 августа в селе Первуха Катав-Ивановского района. За рулем Renault Scenic ехала 38-летняя женщина. Она не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась, погибли двое пассажиров.

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