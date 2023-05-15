Осколки стекла повредили глаз: пьяный мужчина избил подростка, который отказался снять очки

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Пьяный 21-летний житель Магнитогорска Челябинской области пристал к 17-летнему незнакомому подростку с требованием снять очки. Получив отказ, хулиган несколько раз ударил парня в лицо. Очки разбились, а осколки впились несовершеннолетнему в глаз.

– Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Все произошло еще в июле прошлого года. Но до суда дело дошло только сейчас. Сторона потерпевшего также просит возместить миллион рублей за моральный и материальный вред.

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