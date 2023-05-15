В четырех городах Челябинской области продлили режим «черного неба»

Режим НМУ начнут снимать 17 мая. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске, Златоусте, Коркино и Сатке сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В Минэкологии региона объявили о продлении режима «черного неба» в этих городах.

— Режим НМУ в Челябинске и Сатке будет действовать с 19:00 часов 15 мая до 19:00 часов 17 мая, в Коркино и Златоусте – с 19:00 часов 15 мая до 8:00 часов 17 мая, — уточнили в ведомстве.

В Минэкологии также добавили, что в Челябинске и других населенных пунктах может ощущаться запах гари, а также наблюдаться задымление. Причина – крупные лесные пожары в соседних регионах. В ведомстве отметили, что дымка должна рассеяться через несколько дней.

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии или по телефону +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

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