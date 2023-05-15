В Челябинске пострадали два человека при столкновении трамвая, иномарки и грузовика

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске пострадали два человека в ДТП с участием трамвая, легковушки и грузовика. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом при движении по проспекту Ленина со стороны ул. Воровского совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которым управлял 35-летний мужчина. Из-за удара легковушка сместилась вправо и столкнулась с трамваем №16, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Пострадавшие находились в салоне легковушки – это водитель и его пассажир, 58 летняя женщина. Им оказали на месте медицинскую помощь.

В ГИБДД Челябинска добавили, что на водителя грузовика Volvo будет составлен административный материал по ст. 12.16 ч. 6 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, авария произошла около семи часов вечера в понедельник, 15 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Из-за столкновения было временно парализовано движение трамваев и троллейбусов.

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