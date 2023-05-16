В Челябинске утвердили план строительства высоток рядом с городским бором

Строительством хотят заняться уже в ближайшие годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска утвердила планировку территории для строительства нового жилого комплекса рядом с городским бором. Участок находится на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова

— Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в документе, подписанном главой города Натальей Котовой

Строительство готовится вести ООО «Солнечное» по заключенному с администрацией Челябинска договору о комплексном развитии территории.

Как следует из пояснительной записки к проекту, построить должны пять многоквартирных домов, высота которых варьируется от 13 до 27 этажей В одном из зданий расположится детский сад примерно на сотню мест. Также построят школу на 226-665 мест (точную вместимость собираются определить при дальнейшем проектировании). Зато размеры будущей многоуровневой автостоянки точно рассчитали заранее — 586 мест для автомобилей.

Жить в новых высотках смогут 1,7 тыс. человек.

Построить дома, судя по документам, надеются в 2024-2025 годах, а необходимые объекты социальной инфраструктуры — только в 2026-2027 годах.

Напомним, в Челябинске на продажу выставили три недостроя — спортивный центр, магазин и отельный комплекс напротив ТРК «Фокус».

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