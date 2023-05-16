В магнитогорском парке «Притяжение» пройдут клоуны и ходулисты и покажут «Улитную рапсодию»

Со 2 по 4 июня жителям и гостям Магнитогорска открывается уникальная возможность провести летние выходные в парке «Притяжение», где пройдет фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Организаторы представили обновленную афишу трехдневного мероприятия.

В пятницу, 2 июня, зрители могут поучаствовать в грандиозном театральном шествии по городскому курорту «Притяжение» вместе с клоунами, артистами и ходулистами и посмотреть первый спектакль фестиваля от театра Микос – «Авиаторы».

Хедлайнерами второго всероссийского фестиваля уличных театров станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Все коллективы постоянные участники многих крупных российских и международных фестивалей уличных театров.

Московский «Театр Вкуса» представит спектакль «Семейная пекарня». Зрители смогут узнать основной секрет 150-летнего теста старинной французской пекарни, поговорить о самом сокровенном в кругу семьи, почувствовать запах свежеиспеченного хлеба, услышать хруст золотистой корочки. Театр покажет свой спектакль 3 июня.

Из Санкт-Петербурга приедет уличный театр «Комик-трест» со спектаклем «Улитная рапсодия», который пройдет 3 июня. Это уникальный ландшафтный спектакль расскажет трогательную историю о любви, дружбе и соперничестве между тремя огромными улитками и их друзьями.

А 4 июня театр Talk из Магнитогорска покажет спектакль-променад «Валить нельзя остаться».