Айболит или роботы? В Челябинске открыли голосование за тему ледового городка-2024

В мэрии решили следовать народной мудрости и готовить сани (то есть, идеи для горок и ледяных скульптур) летом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске началось онлайн-голосование за тему будущего ледового городка на площади Революции. К празднику готовятся заранее, чтобы успеть нарисовать эскизы.

Как рассказали в мэрии, в этот раз горожанам предлагают на выбор восемь вариантов. Половина связана с литературными героями. Челябинцы могут проголосовать за «Айболита», «Конька-горбунка», «Малахитовую шкатулку» или «Приключения Незнайки». Есть темы «Животный мир» и «Мир роботов», а также загадочный «Музыкальный калейдоскоп» и расплывчатая «Спортивная тематика».

Челябинцам дают время на раздумья, но не много: голосование продлится до 22 мая. Главным посетителям ледового городка — детям — слова не дадут. Участвовать в выборе концепции новогодних украшений приглашают лишь совершеннолетних горожан, у которых есть регистрация на портале госуслуг.

Напомним, минувшей зимой площадь Революции украшали ледяные изображения акул, русалки и морского царя.

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