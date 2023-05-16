«Не выбрасывайте шины в контейнеры!»: на полигоне ТБО напомнили водителям об ответственности за утилизацию покрышек

Фото: полигон ТБО

Сезон смены автомобильной резины закончился, но на полигон продолжает поступать большое количество старых колес, которые оказываются в смешанных потоках твердых коммунальных отходов. Попадают они туда благодаря безответственным автовладельцам – вместо того, чтобы сдать автопокрышки на утилизацию в специализированные организации, как того требует закон, они просто выбрасывают старую резину в мусорные контейнеры.

Специалисты полигона ТБО напоминают: шины категорически запрещено размещать на контейнерных площадках и в баках. Кстати, и на полигоне им тоже не место, ведь даже изношенная авторезина является опасным видом отходов IV класса.

По норме российского природоохранного законодательства объекты обработки и захоронения твердых коммунальных отходов могут принимать автомобильную резину лишь на временное хранение. Впрочем, и его срок ограничен – на специально оборудованной площадке с бетонированным основанием полигон может размещать колеса не более 11 месяцев. На первый взгляд немало, но количество поступающей авторезины настолько велико, что предприятию приходится ежемесячно решать вопрос о вывозе и утилизации покрышек за счет собственных средств.

— Особенно много авторезины попадает на полигон ТБО весной и с наступлением первых заморозков осенью, когда автовладельцы производят сезонную смену колес. Абсолютно все –завозятся вместе с потоками смешанных отходов, это то, что попадает в мусоровозы из контейнеров общего пользования. Но и сейчас, в период субботников, мы отмечаем увеличение. Люди наводят порядок на дачах, частных хозяйственных территориях, гаражах. Многие, не задумываясь, выбрасывают авторезину на контейнерные площадки. Только за одни сутки на полигон ТБО попадает по 8-10 единиц. Несложно посчитать, сколько их накапливается только за один месяц. Конечно, мы оперативно решаем проблему своими силами – выбираем из потока, складируем, увозим переработчикам. К сожалению, халатность автовладельцев оборачивается для предприятия большими дополнительными расходами, – прокомментировали на полигоне ТБО.

Регулярная транспортировка авторезины с территории полигона требует значительных расходов. Чтобы вывезти накопившиеся покрышки, полигону приходится нанимать тяжелую спецтехнику, способную перевезти многотонный груз на дальнее расстояние, ведь основная часть предприятий, перерабатывающих колеса, находится за пределами Челябинской области.

Экологи полигона ТБО напомнили и о том, что за сброс старых колес в мусорные контейнеры, как и в любое другое необорудованное для сбора автопокрышек место, предусмотрены большие штрафы. Нарушителям грозит административное наказание за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов: в соответствии с пунктом 4 статьи 8.2. кодекса об административных нарушениях штраф, наложенный на граждан, может достигать 5 тысяч рублей.

Еще более суровое наказание предусмотрено для юридических лиц: если факт будет доказан, то автовладельцу может грозить не только крупный штраф, но и конфискация транспортного средства.

Решение вопроса – куда же выбросить старые покрышки – может быть только одним: их необходимо самостоятельно сдавать в специальные пункты сбора, откуда их направят на дальнейшую утилизацию.

Какие шины необходимо сдавать на утилизацию

В специальных пунктах сбора принимают любые шины, кроме колес для сельскохозяйственной техники, спецтехники, погрузчиков, детских колясок. Но если на балконе давно пылятся изношенные велосипедные покрышки, то в пункте сбора примут и их (помещать их в контейнер для ТКО тоже нельзя!).

Важно: шины должны быть без дисков. Из пунктов приема все сданные покрышки попадают на специализированные заводы. Там их обезвреживают, удаляют металлический корд и превращают в новые изделия. Например, из очищенной и переработанной резины производят экологичные покрытия для детских площадок и спортивных комплексов.

Коллектив Полигона ТБО призывает челябинских автовладельцев соблюдать правила обращения с автомобильной резиной, чтобы вместе оберегать экологическую обстановку ради чистого будущего.

Ближайший пункт сбора старых колёс в Челябинске можно найти на интерактивной карте.