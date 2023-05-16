Бывший глава Катав-Ивановска получил 3 года условно

Бывшего мэра признали виновным в присвоении бюджетных средств. Фото: администрация Катав-Ивановска

Сегодня в Челябинской области вынесли приговор бывшему главе Катав-Ивановска Евгению Киршину. Его признали виновным в присвоении бюджетных средств и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме этого, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

— Также удовлетворен гражданский иск на сумму 1 079 640, 08 рублей, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Киршина поймали, когда он незаконно выписывал премии самому себе. Гособвинитель просил назначить ему 4 года лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей. Но суд выбрал более мягкое наказание. Будет ли прокурор обжаловать это решение - станет понятно после изучения приговора.

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