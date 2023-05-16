Челябинцу померещились рвущиеся в квартиру злодеи, он вызвал полицию и попался на хранении наркотиков

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске задержали молодого человека, хранившего 60 граммов наркотика. Горожанин сам вызвал полицию, но вел себя очень подозрительно.

18-летний челябинец позвонил полицейским и сообщил, что кто-то ломится к нему в квартиру на улице Бейвеля. Участковый приехал на вызов и встретился в подъезде с хозяйкой квартиры. Оказалось, что звонивший молодой человек снимает жилье, а хозяйка приехала проверить, все ли в порядке. На грозящего вскрыть дверь головореза она совершенно не походила.

Участковый не поленился подняться в квартиру и встретиться с жильцом. Молодой человек был сильно напуган, а в руках сжимал кухонный нож. Горожанин признался, что собирался обороняться от незваных остей. В этот момент участковый уже начал подозревать, что квартиросъемщик находится не в трезвом уме.

Подозрения усилились, кода челябинец прошел на кухню и спешно выкинул в форточку свою сумку. Объяснить эти загадочные действия молодой человек не сумел. Участковый на всякий случай его задержал и посадил в патрульную машину. Затем сотрудник полиции прошелся под окнами и отыскал выброшенную сумку. Внутри лежали пакеты с порошком, в котором позже эксперты узнали наркотик.

Как рассказали в УМВД Челябинска, владельца сумки отправили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что в столь юном возрасте у челябинца уже имеется судимость. Теперь в отношении молодого человека составили административный протокол об употреблении наркотиков и возбудили уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ.

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