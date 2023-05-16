В Магнитогорске мужчина с пистолетом ограбил спа-салон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области 45-летнего мужчину будут судить за разбойное нападение на спа-салон. Там, где другие получают удовольствие, он решил взять деньги. Вооружившись пневматическим пистолетом, магнитогорец ввалился в заведение и начал требовать у администратора 50 тысяч рублей из кассы. Опасаясь за свою жизнь, она отдала ему все, что было – 46 700 рублей.

– В результате преступных действий обвиняемого индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный для рассмотрения по существу, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Хоть пистолет был пневматическим, судить мужчину будут по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой группой лиц или с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас в СИЗО находится другой южноуральский любитель вмешаться в работу спа-салонов. Блогер, участник шоу «Дом-2», дон, Альфред Джавадов обвиняется в хулиганстве и мошенничестве. Он кошмарил не только стриптиз-бары и массажные салоны, но и рестораны. Сейчас, правда, Альфред просится домой. Его адвокат утверждает, что у мужчины испортилось здоровье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru