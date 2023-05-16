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НовостиОбщество16 мая 2023 9:34

Глава СК Бастрыкин заинтересовался строительством многоэтажек на берегу озера Чебаркуль

Против создания нового микрорайоне выступают горожане
Елена КОЛЧИНА
Вместо новых домов чебаркульцы предложили разместить на озерном берегу зону отдыха

Вместо новых домов чебаркульцы предложили разместить на озерном берегу зону отдыха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался планами по строительству нового микрорайона в Чебаркуле, на берегу одноименного озера. О недовольстве ситуацией ранее заявляли жители города.

Чебаркульцы выступили с эмоциональном ообращением, в котором просили помощи не только у Александра Бастрыкина, но и у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также у регионального министерства экологии. Микрорайон, который собираются строить, активисты назвали «гетто из многоэтажек», а ситуацию в целом — «чебаркульским апокалипсисом».

Жители переживают, что инфраструктура просто не потянет новый район. Озеро, источник питьевой воды, мелеет и заболачивается. Уже сейчас жители страдают от отключений электричества, а водопровод и канализация сильно изношены. Чебаркульцы попросили остановить застройку и выделить деньги на реанимацию озера.

В Следственном комитете уже начали проверку по признакам халатности. Уголовное дело, впрочем, пока не возбуждают. Есть ли повод, решат как раз по итогам проверки.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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