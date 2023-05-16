Глава СК Бастрыкин заинтересовался строительством многоэтажек на берегу озера Чебаркуль

Вместо новых домов чебаркульцы предложили разместить на озерном берегу зону отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался планами по строительству нового микрорайона в Чебаркуле, на берегу одноименного озера. О недовольстве ситуацией ранее заявляли жители города.

Чебаркульцы выступили с эмоциональном ообращением, в котором просили помощи не только у Александра Бастрыкина, но и у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также у регионального министерства экологии. Микрорайон, который собираются строить, активисты назвали «гетто из многоэтажек», а ситуацию в целом — «чебаркульским апокалипсисом».

Жители переживают, что инфраструктура просто не потянет новый район. Озеро, источник питьевой воды, мелеет и заболачивается. Уже сейчас жители страдают от отключений электричества, а водопровод и канализация сильно изношены. Чебаркульцы попросили остановить застройку и выделить деньги на реанимацию озера.

В Следственном комитете уже начали проверку по признакам халатности. Уголовное дело, впрочем, пока не возбуждают. Есть ли повод, решат как раз по итогам проверки.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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