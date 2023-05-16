Прокуратура начала проверку после обрушения кровли склада в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В причинах обрушения крыши склада в Челябинске будет разбираться прокуратура Советского района и Гострудинспекция. В здании проводились ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Будет проверено соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований станет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ЧП на улице 2-й Потребительской произошло вечером 16 мая. В результате обрушения травмы получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

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