Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:55

Прокуратура начала проверку после обрушения кровли склада в Челябинске

В результате ЧП пострадали четыре человека
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В причинах обрушения крыши склада в Челябинске будет разбираться прокуратура Советского района и Гострудинспекция. В здании проводились ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Будет проверено соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований станет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ЧП на улице 2-й Потребительской произошло вечером 16 мая. В результате обрушения травмы получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru